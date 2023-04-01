باكستان تسجل أعلى معدل تضخم سنوي في تاريخها

وأضاف المكتب أن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في شباط/فبراير وهي 31.5% وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50 بالمئة على أساس سنوي.

وتجمع الآلاف في مراكز لتوزيع الدقيق (الطحين) في أنحاء مختلفة من البلاد، بعضها ضمن برنامج تدعمه الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم.

وقالت الشرطة ومسؤولون إن ما لا يقل عن 16 من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال لقوا حتفهم في حوادث تدافع في هذه المراكز خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقا للسجلات الرسمية، فقد نُهبت الآلاف من أجولة الطحين من شاحنات ومراكز توزيع.

وذكر متحدث باسم مكتب الإحصاءات، أن بيانات التضخم هي "الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي" منذ بدء تسجيل بيانات التضخم الشهرية في السبعينيات.

وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 3.72% في آذار/مارس على أساس شهري، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وزيت الطهي والكهرباء.