تفاصيل قمة "الميثاق المالي العالمي" التي يحضرها محمد بن سلمان
تعقد في باريس يومي الـ22 و الـ23 من يونيو 2023 قمة تحمل عنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" وتأتي أهمية القمَّة في ظل تحديات الأمن الغذائي والطاقة، ومن المتوقع أن تسلط القمَّة على ما تعانيه الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
القمَّة معنية بدرجة أولى بتوفير وإنشاء موارد تمويل جديدة مبتكرة لمواجهة الأزمات ومكافحة الفقر في الدول الضعيفة.
ومن المحاور التي ستناقشها القمَّة تطوير وتعزيز القطاع الخاص لدى الدول منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء في الدول النامية والناشئة.
من جهته، قال رئيس مركز "جواثا" الاستشاري، الدكتور إحسان علي بوحليقة، إن القمَّة تُعتبر حدثًا عالميًّا، تنطوي على مبادرة للشمول المالي، يحضُرها أكثر من 100 رئيس دولة و40 منظمة دولية.
وحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، فإن من الأهداف المهمة للقمَّة، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء في الدول النامية والناشئة وحشد التمويل المبتكر للبلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
في هذا الإطار، قالت وزيرة التنمية الفرنسية، كريسولا زاكاروبولو، إن المؤتمر سيركز على طرق إنشاء موارد تمويل جديدة مبتكرة لتغير المناخ والصحة العامة والتنوع البيولوجي.
ومن المتوقع حسب "كريسولا" زيادة الدعم المالي لتحقيق المستهدفات بواقع 5 مليارات دولار.
اللافت في القمَّة هو أنها لن تكتفي بما ستقدمه الهيئات الحكومية والدول من تبرعات من أجل توسيع نطاق تمويل برامج حماية المناخ، بل إنها تستهدف الدعم من القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التنمية الفرنسية في تصريحاتها السابقة عن القمَّة المنتظرة: "يمكننا استخدام المال العام للتخلص من المخاطر، لكن يجب أن يأتي أوَّلًا من القطاع الخاص".