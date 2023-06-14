تفاصيل قمة "الميثاق المالي العالمي" التي يحضرها محمد بن سلمان

تعقد في باريس يومي الـ22 و الـ23 من يونيو 2023 قمة تحمل عنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" وتأتي أهمية القمَّة في ظل تحديات الأمن الغذائي والطاقة، ومن المتوقع أن تسلط القمَّة على ما تعانيه الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

القمَّة معنية بدرجة أولى بتوفير وإنشاء موارد تمويل جديدة مبتكرة لمواجهة الأزمات ومكافحة الفقر في الدول الضعيفة.

ومن المحاور التي ستناقشها القمَّة تطوير وتعزيز القطاع الخاص لدى الدول منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء في الدول النامية والناشئة.

من جهته، قال رئيس مركز "جواثا" الاستشاري، الدكتور إحسان علي بوحليقة، إن القمَّة تُعتبر حدثًا عالميًّا، تنطوي على مبادرة للشمول المالي، يحضُرها أكثر من 100 رئيس دولة و40 منظمة دولية.