وزير الطاقة السعودي: من لم يساهم في أرامكو "سيعض أصابعه ندمًا" (فيديو)
قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن من لم يساهم في شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" "سيعض أصابعه ندما".
وأكد الوزير السعودي: "ذكرتها وأعيدها مرة ثانية، من لا يساهم أو يشارك في شراء أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم".
وأضاف: "أكررها هنا بثقة أكبر من السابق".
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة للغاز، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة لشركة أرامكو السعودية.
ولفت إلى أن مشروع حقل الجافورة للغاز سيوفر للسعودية نحو مليوني قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وأشار الوزير إلى أن "الوزارة عملت مع أرامكو منذ عام 2019 على إعداد تصور واضح لمستهدفات المملكة في مزيج الطاقة، ويعد حقل الجافورة وتوسعة شبكة الغاز نتاجا لهذا العمل".
وكانت الحكومة السعودية قررت بيع 0.64% من حصتها في "أرامكو"، التي تمثل 1.545 مليار سهم، بقيمة تتراوح بين 41.25 و44.8 مليار ريال، وذلك من خلال النطاق السعري المحدد بين 26.7 و29 ريالا للسهم الواحد.