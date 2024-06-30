وزير الطاقة السعودي: من لم يساهم في أرامكو "سيعض أصابعه ندمًا" (فيديو)

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن من لم يساهم في شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" "سيعض أصابعه ندما".

وأكد الوزير السعودي: "ذكرتها وأعيدها مرة ثانية، من لا يساهم أو يشارك في شراء أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم".

وأضاف: "أكررها هنا بثقة أكبر من السابق".