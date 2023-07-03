أوروبا تبحث تقديم تنازل لبنك روسي لضمان استمرار اتفاق الحبوب

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترح البنك الزراعي الروسي الذي يدعو لإنشاء شركة فرعية تمكنه من إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لإرضاء موسكو.

وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية، في ظل خضوع البنك الزراعي الروسي لعقوبات.

وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، بعد أن أعلنت روسيا أنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو/ تموز لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر للدول الفقيرة.