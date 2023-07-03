أوروبا تبحث تقديم تنازل لبنك روسي لضمان استمرار اتفاق الحبوب
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترح البنك الزراعي الروسي الذي يدعو لإنشاء شركة فرعية تمكنه من إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لإرضاء موسكو.
وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية، في ظل خضوع البنك الزراعي الروسي لعقوبات.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، بعد أن أعلنت روسيا أنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو/ تموز لأن الغرب تصرف بطريقة "مشينة" تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر للدول الفقيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن خطة موسكو التي طرحت في محادثات تجري بوساطة الأمم المتحدة ستسمح للوحدة التابعة للبنك بمعالجة المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب.
وقالت المصادر، إن الوحدة الجديدة سيسمح لها استخدام نظام سويفت العالمي للرسائل المالية الذي أغلق أمام أكبر البنوك الروسية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، العام الماضي.
وتعد روسيا وأوكرانيا من من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم ولاعبان رئيسيان في أسواق الحبوب والبذور الزيتية. وتهيمن روسيا أيضا على سوق الأسمدة.
وإلى جانب العودة للوصول إلى "سويفت"، تسعى روسيا أيضا إلى استئناف إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار، والتخلص من القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.