وزير الخارجية المصري: استعدنا 20 ألفًا و300 قطعة أثرية خلال 10 سنوات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إن استعادة التابوت الأثري الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بمناسبة تسلم مصر التابوت، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقال شكري إن "التابوت الأخضر تمت استعادته من الولايات المتحدة بعد جهد دؤوب استمر لعدة سنوات، وتضافرت جهود مصر ممثلة بوزارة الخارجية وبعثتي الدبلوماسية بالولايات المتحدة ووزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام؛ لاستعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر".

وأضاف: "هذا الأمر يؤكد التزام مصر وتمسكها باستعادة آثارها التي خرجت بشكل غير شرعي، كما تشكل القطعة الأثرية جزءًا أصيلًا من إرثنا الحضاري، الذي لا يقدر بثمن، وشهادة على حضارتنا التي ما زالت تبهر العالم كل يوم مع كل اكتشاف أثري جديد".

وأكد الوزير أن "بلاده بصدد التوسع في توقيع اتفاقيات من شأنها أن تسهل عملية استعادة الآثار المنهوبة من الخارج"، مبينًا أن "مصر نجحت على مدى الأعوام العشرة الماضية في استعادة العديد من القطع الأثرية التي يقارب عددها 20 ألفًا و300 قطعة أثرية".

ولفت شكري إلى "التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لإيلاء الكثير من الاهتمام لهذا الملف ومتابعة وملاحقة أي عمليات اتجار بالآثار المصرية المهربة والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار ومكتب المستشار النائب العام، بالإضافة إلى وزارة الداخلية لتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الآثار".