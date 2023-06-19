شركات كبرى تتعهد بتوظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا

وسيكون لوعود التوظيف خلال السنوات الثلاث المقبلة التي أعلنت عنها 41 شركة كبيرة وفقا لحمدي أولوكايا مؤسّس المنظمة غير الحكومية شراكة الخيمة للاجئين Tent Partnership for Refugees التي نظمت الحدث عشية يوم اللاجئ العالمي لوكالة "فرانس برس"، أن لها "تأثير مباشر على 250 ألف لاجئ"، ويُفترض أن يدرّ ذلك "كل عام أكثر من ملياري يورو من الدخل".

وستوظف الشركات 13680 لاجئًا، بينهم 5 آلاف ستوظّفهم أمازون على ثلاث سنوات، و1500 لدى كل من سلسلة فنادق هيلتون وماريوت و500 لدى شركة تيليبرفورمانس Teleperformance الفرنسية المتعددة الجنسيات.

ووفقا لبيان المنظمة غير الربحية، فقد تعهّدت ثلاث شركات توظيف بإيجاد وظائف لنحو 152 ألف لاجئ.