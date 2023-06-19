شركات كبرى تتعهد بتوظيف عشرات آلاف اللاجئين في أوروبا
بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا بأكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، تعهّدت أكثر من 40 شركة، بما في ذلك شركات عملاقة مثل أمازون، بتوظيف عشرات آلاف اللاجئين في مختلف أنحاء أوروبا، وذلك خلال قمة في باريس، اليوم الإثنين.
وسيكون لوعود التوظيف خلال السنوات الثلاث المقبلة التي أعلنت عنها 41 شركة كبيرة وفقا لحمدي أولوكايا مؤسّس المنظمة غير الحكومية شراكة الخيمة للاجئين Tent Partnership for Refugees التي نظمت الحدث عشية يوم اللاجئ العالمي لوكالة "فرانس برس"، أن لها "تأثير مباشر على 250 ألف لاجئ"، ويُفترض أن يدرّ ذلك "كل عام أكثر من ملياري يورو من الدخل".
وستوظف الشركات 13680 لاجئًا، بينهم 5 آلاف ستوظّفهم أمازون على ثلاث سنوات، و1500 لدى كل من سلسلة فنادق هيلتون وماريوت و500 لدى شركة تيليبرفورمانس Teleperformance الفرنسية المتعددة الجنسيات.
ووفقا لبيان المنظمة غير الربحية، فقد تعهّدت ثلاث شركات توظيف بإيجاد وظائف لنحو 152 ألف لاجئ.
وتواجه أوروبا حاليا أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية؛ ما دفع للاستجابة لنقص العمالة وفقا للمنظمة، ما شكل أكبر عدد من تعهدات التوظيف الصادرة عن شركات "لتيسير الاندماج الاقتصادي للاجئين".
وقال حمدي أولوكايا، إن هذه الوعود يمكن تفسيرها جزئيا بالمشاعر التي أعقبت حركة اللجوء الأوكرانية.
وأولوكايا مؤسس المنظمة غير الحكومية هو لاجئ سابق صار مليارديرًا في الولايات المتحدة بفضل شركته الغذائية تشوباني Chobani.
وقال، إنّ "الناس يدعمون هؤلاء اللاجئات الأوكرانيات. تجربتهنّ كان لها تأثير كبير على الشركات التي قدّمت هذه التعهدات"، معربا عن أمله في أن يولّد ذلك "زخَمًا" بين الشركات الصغيرة كذلك.