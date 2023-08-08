الذهب يفقد بعض البريق مع ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0645 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1967.90 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى؛ ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وفي حال الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر/ أيلول.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات؛ ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضًا 0.2 في المئة إلى 1237.38 دولار.