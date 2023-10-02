قوة الدولار تهوي بالذهب إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

واصل الذهب خسائره، اليوم الإثنين، للجلسة السادسة على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر، في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة، وترقبهم لبيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1840.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس/آذار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1856.20 دولار.

وسجّل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2021، ليُنهي الربع الثالث على انخفاض 3.7%.