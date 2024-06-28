الذهب يتجه للارتفاع وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ووفق رويترز، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2321.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0354 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار بنحو أربعة بالمئة خلال هذا الربع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2331.90 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الذهب ارتفع خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة... كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، مما قدم دعما في الربع الثاني".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولار، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 998.15 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية.

كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 944.40 دولار.