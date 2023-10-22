المغرب يرصد 18 مليون دولار لمواجهة العجز المائي
أكدت الحكومة المغربية أنها رصدت أكثر من 18 مليون دولار، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2024، للبرنامج الوطني للتزود بماء الشرب والري 2020-2027، وذلك بزيادة تناهز 5 ملايين دولار مقارنة بموازنة 2023.
وقدمت وزارة المالية إلى البرلمان مسودة موازنة عام 2024، التي بلغت قيمتها 638 مليار درهم؛ ما يُعادل حوالي 62 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة 6.3% عن العام الماضي.
وفي ظل استمرار آثار الجفاف، وافقت الحكومة على برنامج طارئ تكميلي، سيتم تنفيذه ابتداء من العام المُقبل، مؤكدة حرصها على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الملحة والمستقبلية للعجز المائي، وذلك وفق مقاربة متعددة الأبعاد تعتمد أساسا على ترشيد استهلاك المياه.
كما وافقت الحكومة على إنشاء وحدات مندمجة لتحلية المياه في مدينة بركان ومدينة الدريوش ومدينة الناظور.
وقال رئيس اللجنة العلمية للمعهد المتوسطي للماء المختار البزيوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الوضع المائي في المغرب شبه مقلق، إذ يبلغ العجز 70%.
وأشار البزيوي إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة مهمة، ومن شأنها الحد من الآثار السلبية لانخفاض معدلات هطول الأمطار وتغير مواقيتها جراء التغيرات المناخية".
ويوجد في المغرب 153 سدًا كبيرًا بسعة إجمالية تزيد على 19,9 مليار متر مكعب، إلى جانب 141 سدًا صغيرًا.