المغرب يرصد 18 مليون دولار لمواجهة العجز المائي

أكدت الحكومة المغربية أنها رصدت أكثر من 18 مليون دولار، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2024، للبرنامج الوطني للتزود بماء الشرب والري 2020-2027، وذلك بزيادة تناهز 5 ملايين دولار مقارنة بموازنة 2023.

وقدمت وزارة المالية إلى البرلمان مسودة موازنة عام 2024، التي بلغت قيمتها 638 مليار درهم؛ ما يُعادل حوالي 62 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة 6.3% عن العام الماضي.