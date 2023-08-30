"إياتا": خلل أنظمة المراقبة البريطانية سيكلف الشركات 100 مليون أسترليني

قال ولي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن خسائر شركات الطيران بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا يوم الإثنين، ستبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار).

وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم، بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية من المتوقع أن يستمر لأيام.