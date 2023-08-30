"إياتا": خلل أنظمة المراقبة البريطانية سيكلف الشركات 100 مليون أسترليني
قال ولي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن خسائر شركات الطيران بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا يوم الإثنين، ستبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار).
وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم، بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية من المتوقع أن يستمر لأيام.
وألغت السلطات أكثر من 1500 رحلة جوية يوم الإثنين، بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية، وأدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها.
وقال وزير النقل مارك هاربر، أمس الثلاثاء، إن حل المشكلة سيستغرق أيامًا على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط يوم الإثنين، لأن الإلغاءات أثرت على جداول شركات الطيران الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها.