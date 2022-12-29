الدولار يستقر مع تراجع التفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود كورونا

استقر الدولار، اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل الليلة الماضية، مع تراجع التفاؤل الأولي بشأن تخفيف الصين قيود كورونا وفتح الاقتصاد.

وبعد إزالة الصين لقاعدة الحجر الصحي الخاصة بها للمسافرين الوافدين بداية من الثامن من كانون الثاني/ يناير، قالت دول مثل: الولايات المتحدة، واليابان، والهند، إنها ستطلب اختبارات كوفيد-19 للقادمين من الصين.

وأدت السرعة التي ألغت بها الصين قواعد كوفيد-19 إلى إنهاك نظامها الصحي الهش وأثارت مخاوف بشأن انتشار الفيروس.

وارتفع الين الياباني 0.5% تقريبًا إلى 133.83 ين للدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.2040 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرًا عن أدنى مستوى له في 3 أسابيع عند 1.1993 دولار الأسبوع الماضي.

وزاد اليورو 0.15% عند 1.0628 دولار.