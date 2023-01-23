شركة "سبوتيفاي" تعلن تسريح 600 من موظفيها
أعلنت شركة Spotify، اليوم الإثنين، قرارها بخفض 6% من موظفيها، وتسريح ما يصل إلى 600 شخص.
وقالت الشركة السويدية في بيان رسمي اليوم إنها ستخفض 6% من موظفيها الذين يبلغ عددهم 10 آلاف شخص، مستغنية بذلك عن خدمات 600 من موظفيها.
وصرح دانييل إيك، المدير التنفيذي لسبوتيفاي في بيان على المدونة الرسمية للشركة: "بعد إعادة النظر، كان الاستثمار قبل نمو الأرباح عملاً طموحًا أكبر من اللازم، ولهذا السبب قررنا تقليص قاعدة موظفينا بنحو 6% بمختلف أنحاء الشركة".
واختتم إيك البيان: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطوات التي آلت بنا إلى ما يحدث اليوم".
وتأتي تلك الخطوة بعدما استثمرت شركة سبوتيفاي بكثافة منذ إطلاقها، دعمًا للنمو من خلال التوسعات في الأسواق الجديدة، بما في ذلك البودكاست.
وعلى الرغم من تحقيقها نجاحًا كبيرًا في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، إلا أن الشركة لم تسجل أي أرباح صافية للعام كاملاً.
يذكر أن شركة سبوتيفاي تنضم بهذه الخطوة لكبرى شركات التكنولوجيا، مثل شركات Alphabet مالكة Google وMeta مالكة Facebook وAmazon وMicrosoft، التي أعلنت تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الوقت الذي يواجه فيه القطاع تقلبات اقتصادية.