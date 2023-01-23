شركة "سبوتيفاي" تعلن تسريح 600 من موظفيها

أعلنت شركة Spotify، اليوم الإثنين، قرارها بخفض 6% من موظفيها، وتسريح ما يصل إلى 600 شخص.

وقالت الشركة السويدية في بيان رسمي اليوم إنها ستخفض 6% من موظفيها الذين يبلغ عددهم 10 آلاف شخص، مستغنية بذلك عن خدمات 600 من موظفيها.

وصرح دانييل إيك، المدير التنفيذي لسبوتيفاي في بيان على المدونة الرسمية للشركة: "بعد إعادة النظر، كان الاستثمار قبل نمو الأرباح عملاً طموحًا أكبر من اللازم، ولهذا السبب قررنا تقليص قاعدة موظفينا بنحو 6% بمختلف أنحاء الشركة".

واختتم إيك البيان: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطوات التي آلت بنا إلى ما يحدث اليوم".