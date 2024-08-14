ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط تقديرات بتراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية بينما تراقب السوق احتمال اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وهو ما قد يحد من إمدادات النفط العالمية.

بحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 80.99 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا إلى 78.73 دولار، وفق "رويترز".

وتوقعت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وارتفاع مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات الخام 5.21 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس آب حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها.

وأظهرت أيضا انخفاض مخزونات البنزين 3.69 مليون برميل وارتفاع مخزونات نواتج التقطير 612 ألف برميل.

وقد يشير انخفاض المخزونات إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وتترقب الأسواق مؤشرات عن الخطوات التالية التي ستتخذها إيران بعدما توعدت برد شديد على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أواخر الشهر الماضي في طهران التي اتهمت إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

ونشرت البحرية الأمريكية سفنا حربية وغواصة في الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وحذر محللون من أن اتساع الصراع في المنطقة قد يؤثر على إمدادات الخام من إيران والدول المنتجة المجاورة مما سيقلص المخزونات ويدعم الأسعار.

في الوقت نفسه، أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير أمس الثلاثاء لكنها قلصت تقديراتها لعام 2025.

وعزت ذلك إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك، وهو ما حد من ارتفاع الأسعار على نحو أكبر.