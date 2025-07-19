البرازيل: لا ندرس فرض قيود على توزيعات الأرباح ردا على ترامب

قالت وزارة المالية البرازيلية، اليوم السبت، إن الحكومة لا تفكر في فرض قيود على توزيعات الأرباح كإجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة، حتى لو فشلت المحادثات الرامية لإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50 بالمئة على السلع البرازيلية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "رويترز"، أكدت الوزارة تقريرا أوردته خدمة "برودكاست" الإخبارية المحلية، التي نقلت عن وزير المالية فرناندو حداد قوله: "الحكومة البرازيلية لا تفكر في اتخاذ مثل هذا الإجراء".

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وفي تصعيد للتوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فرضت واشنطن أمس الجمعة قيودا على تأشيرات دخول قاضي المحكمة العليا أليشندري دي مورايس وعائلته ومسؤولين آخرين في المحكمة لم تُذكر أسماؤهم.

ويأتي حظر التأشيرات ردا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو، حليف ترامب، المتهم بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي خسرها أمام لولا.