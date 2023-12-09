هكذا تستغل أمريكا قوة الدولار لبسط نفوذها على العالم

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن لدى الولايات المتحدة القدرة على مراقبة عمليات إرسال الأموال عبر الحدود الوطنية، وكذلك عملية النقل الدولي لكميات كبيرة من البيانات، والقدرة كذلك على إيقاف مساراتها إن هي رغبت بذلك، مشيرة، في تقرير لها الجمعة، إلى أنه "من المؤكد أن تلك العمليات تتم بين الشركات العالمية بشكل غير مباشر، ما يعني أنها يمكن أن تمر عبر الولايات المتحدة أو المؤسسات التي تتمتع الحكومة الأمريكية بسيطرة كبيرة عليها.

وأضافت المجلة أنه "في حال تمت عملية مالية أو تبادل معلومات مثلا بين شركة في البيرو مع شركة في ماليزيا فإنه يمكن للولايات المتحدة أن تمنع العديد من الشركات البيروفية والماليزية من تجارة السلع بشكل عام، ما يؤدي إلى عزل الدول إلى حد كبير عن الاقتصاد الدولي".

وأوضحت أن "أحد أسباب هذه القدرة للولايات المتحدة هو أن قسماً كبيراً من التجارة العالمية يتم بالدولار الأمريكي الذي يعد واحدًا من العملات القليلة التي تقبلها جميع البنوك الكبرى العالمية تقريبًا، ومن المؤكد أنها الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.. ونتيجة لذلك، فإن الدولار هو العملة التي يجب على العديد من الشركات استخدامها إذا أرادت القيام بأعمال تجارية دولية".

ووفق المجلة، فإن "البنوك المحلية تستطيع الولوج إلى النظام المالي الأمريكي من خلال عقد الصفقات بالدولار الأمريكي، إذ تتبع هذه الشركات القواعد التي وضعتها واشنطن لتنظيم هذه المعاملات"، مشددة على أن "هذه القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ليست محصورة فقط بنفوذ الدولار الذي يمنحها قوة اقتصادية ساحقة، بل أيضا بسبب أن معظم كابلات الألياف الضوئية في العالم، التي تحمل البيانات والرسائل حول الكوكب، تمر عبر الولايات المتحدة".

وقالت: "عندما تصل هذه الكابلات إلى اليابسة في الولايات المتحدة، تستطيع واشنطن مراقبة حركة المرور الخاصة بها، وهو ما تقوم به واشنطن بالفعل، إذ تعمل على تسجيل كل حزمة من البيانات على حدة بما يسمح لوكالة الأمن القومي الأمريكي بتفحصها، وبالتالي تمكين الولايات المتحدة من التجسس بسهولة على ما تفعله كل الشركات العالمية تقريبًا وعلى كل دولة أخرى، كما يمكنها تحديد أي تهديد على المصالح الأمريكية من منافسيها وإصدار عقوبات عليهم ردًا على ذلك".