هكذا تستغل أمريكا قوة الدولار لبسط نفوذها على العالم
قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن لدى الولايات المتحدة القدرة على مراقبة عمليات إرسال الأموال عبر الحدود الوطنية، وكذلك عملية النقل الدولي لكميات كبيرة من البيانات، والقدرة كذلك على إيقاف مساراتها إن هي رغبت بذلك، مشيرة، في تقرير لها الجمعة، إلى أنه "من المؤكد أن تلك العمليات تتم بين الشركات العالمية بشكل غير مباشر، ما يعني أنها يمكن أن تمر عبر الولايات المتحدة أو المؤسسات التي تتمتع الحكومة الأمريكية بسيطرة كبيرة عليها.
وأضافت المجلة أنه "في حال تمت عملية مالية أو تبادل معلومات مثلا بين شركة في البيرو مع شركة في ماليزيا فإنه يمكن للولايات المتحدة أن تمنع العديد من الشركات البيروفية والماليزية من تجارة السلع بشكل عام، ما يؤدي إلى عزل الدول إلى حد كبير عن الاقتصاد الدولي".
وأوضحت أن "أحد أسباب هذه القدرة للولايات المتحدة هو أن قسماً كبيراً من التجارة العالمية يتم بالدولار الأمريكي الذي يعد واحدًا من العملات القليلة التي تقبلها جميع البنوك الكبرى العالمية تقريبًا، ومن المؤكد أنها الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.. ونتيجة لذلك، فإن الدولار هو العملة التي يجب على العديد من الشركات استخدامها إذا أرادت القيام بأعمال تجارية دولية".
ووفق المجلة، فإن "البنوك المحلية تستطيع الولوج إلى النظام المالي الأمريكي من خلال عقد الصفقات بالدولار الأمريكي، إذ تتبع هذه الشركات القواعد التي وضعتها واشنطن لتنظيم هذه المعاملات"، مشددة على أن "هذه القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ليست محصورة فقط بنفوذ الدولار الذي يمنحها قوة اقتصادية ساحقة، بل أيضا بسبب أن معظم كابلات الألياف الضوئية في العالم، التي تحمل البيانات والرسائل حول الكوكب، تمر عبر الولايات المتحدة".
وقالت: "عندما تصل هذه الكابلات إلى اليابسة في الولايات المتحدة، تستطيع واشنطن مراقبة حركة المرور الخاصة بها، وهو ما تقوم به واشنطن بالفعل، إذ تعمل على تسجيل كل حزمة من البيانات على حدة بما يسمح لوكالة الأمن القومي الأمريكي بتفحصها، وبالتالي تمكين الولايات المتحدة من التجسس بسهولة على ما تفعله كل الشركات العالمية تقريبًا وعلى كل دولة أخرى، كما يمكنها تحديد أي تهديد على المصالح الأمريكية من منافسيها وإصدار عقوبات عليهم ردًا على ذلك".
تحويل الاقتصاد إلى سلاح
وأشارت المجلة إلى أن تجسس واشنطن وقدرتها على فرض العقوبات الاقتصادية تحدث عنه جليا الكاتبان هنري فاريل وأبراهام نيومان في كتابهما "الإمبراطورية السرية: كيف حولت أمريكا الاقتصاد العالمي إلى سلاح"، والذي يوضح كيف أصبحت واشنطن تسيطر على مثل هذه القوة الهائلة، والطرق العديدة التي تنشر بها هذه السلطة.
وتابعت: "يشرح فاريل ونيومان بالتفصيل كيف دفعت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر الولايات المتحدة إلى البدء في استخدام إمبراطوريتها الاقتصادية لتقييد كل من الصين وروسيا، وهي سياسة تظهر أنه ورغم أن الدول الأخرى قد لا تفضل استخدام القنوات المالية الأمريكية، إلا أن الهروب من هذه الشبكات أمر صعب للغاية".
ويوضح الكاتبان أيضًا كيف أنشأت الولايات المتحدة نظامًا غالبًا ما يُساء استخدامه باسم الحفاظ على الأمن، إذ قامت واشنطن "ببطء ولكن بثبات" بتحويل الشبكات الاقتصادية المزدهرة إلى أدوات للهيمنة باسم حماية الولايات المتحدة".
تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي
وحسبما يشير المؤلفان في كتابهما، فإن "الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للهيمنة على الاقتصاد العالمي يمكن أن تتسبب في إحداث أضرار هائلة على الاقتصاد العالمي، وقد يدفع ذلك الدول الأخرى إلى تفكيك النظام الدولي الحالي، كما يمكن للولايات المتحدة أن تدفع الصين إلى عزل نفسها عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي. وقد تستخدم واشنطن سلطتها لمعاقبة دول وكيانات أخرى دون أن تكون قد ارتكبت أي أخطاء تذكر".
ورأت المجلة أنه ينبغي على الخبراء الاقتصاديين في العالم أن يفكروا مليا في أفضل السبل لتقييد إمبراطورية الولايات المتحدة الاقتصادية، إن لم يكن احتواؤها.
وأضافت المجلة أن مركزية الولايات المتحدة في التمويل العالمي ونقل البيانات ليست غير مسبوقة على الإطلاق، فلطالما تمتعت القوة الرائدة في العالم بسيطرة هائلة على الاقتصاد العالمي وشبكات الاتصالات.
ففي بداية القرن العشرين، على سبيل المثال، تقول المجلة إن الجنيه الإسترليني لعب دوراً رئيسياً في العديد من المعاملات الدولية، وكان عدد كبير من كابلات التلغراف البحرية العالمية يمر عبر لندن عام 1901، لكن عالم اليوم يتميز بما يسميه بعض الاقتصاديين "العولمة المفرطة"، إذ أصبح العالم الآن أكثر تشابكا مما كان عليه قبل قرن من الزمان. وتشكل التجارة العالمية الآن حصة أكبر من النشاط الاقتصادي مقارنة بالماضي، كما أن طبيعة المعاملات الدولية أصبحت الآن أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.
وأضافت: "بما أن الكثير من هذه المعاملات الدولية تمر عبر البنوك والكابلات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، فإن ذلك يمنح واشنطن قدرات لم تمتلكها أية حكومة في التاريخ".
ما علاقة هجمات 11 سبتمبر؟
ووفق المجلة، "رغم أن هذه الهيمنة الاقتصادية تمنح الولايات المتحدة مزايا اقتصادية كبيرة، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن هذا الوضع الخاص بالدولار لا يقدم لواشنطن أكثر من مساهمة هامشية في الدخل الحقيقي للولايات المتحدة، وهو مقدار ما يجنيه الأمريكيون من أموال بعد التكيف مع معدلات التضخم، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي دراسات حول الفوائد الاقتصادية التي تأتي من امتلاك الولايات المتحدة كابلات الألياف الضوئية، لكن فاريل ونيومان يظهران أن سيطرة الولايات المتحدة على نقاط التفتيش تلك في الاقتصاد العالمي تمنح واشنطن طرقًا جديدة لبسط نفوذها السياسي، وهو ما تستغله واشنطن بالفعل".
ويؤكد مؤلفا الكتاب، آنف الذكر، أن الولايات المتحدة بدأت في الاستفادة من هذه القدرات، بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، إذ كانت قبل ذلك ممنوعة من ممارسة القوة الاقتصادية الأمريكية بسبب المخاوف من حدوث تجاوزات، لكن مسؤولين ذكروا أن واشنطن ربما كانت تتابع المعاملات المالية لأسامة بن لادن لكشف أي خطط إرهابية، وبالتالي تعطيل عمليات تنظيم القاعدة، وهو ما مكن واشنطن من توسيع نطاق مراقبتها المالية العالمية واستخدامها لسلاح فرض العقوبات.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة استخدمت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لتتبع المعاملات المالية في جميع أنحاء العالم، ومع أن مقر الجمعية بلجيكا وليس واشنطن، فقد تمكنت حكومة الولايات المتحدة من استخدام سويفت وقوتها المالية الخاصة لإبعاد إيران بشكل فعال عن النظام المالي العالمي وبتأثير كبير، إذ أصيب الاقتصاد الإيراني بالركود في ظل العقوبات، ووصل التضخم في البلاد إلى ما يقرب من 40%، وفي نهاية المطاف وافقت طهران على تقليص برامجها النووية مقابل الإنقاذ.
لكن في المقابل، تقول المجلة: "تستطيع الدول الأخرى التجسس على الولايات المتحدة، وهي تقوم بذلك بالفعل. وتعمل الصين، على وجه الخصوص، جاهدة لاعتراض التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة". لكن المجلة اعتبرت أن "لا أحد يتجسس أفضل من واشنطن، فرغم الجهود التي بذلتها بكين، لم تتمكن الصين من سرقة ما يكفي من الأسرار لمضاهاة براعة الولايات المتحدة".
عناصر الإمبراطورية الاقتصادية الأمريكية
وبالعودة إلى فاريل ونيومان، فقد أشارا في كتابهما إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تهيمن على حقوق الملكية الفكرية لرقائق أشباه الموصلات الحالية، وليس فقط البرمجيات المستخدمة لتصميمها، ما يعني السيطرة على جميع مراحل إنتاج أشباه الموصلات بأكملها.
ورأت المجلة أن العناصر الثلاثة للإمبراطورية الاقتصادية الأمريكية تتمثل في السيطرة على الدولار والسيطرة على المعلومات، والسيطرة على الملكية الفكرية، وأكبر مثال على نجاحها اقتصاديا هو "الإزالة الناجحة بشكل مذهل" لشركة هواوي الصينية من السوق العالمية، والتي كانت تحظى بعلاقات وثيقة مع الحكومة الصينية، إذ تسببت الشركة بإحداث حالة من الهلع لدى المسؤولين الأمريكيين بسبب قدرتها على تزويد معظم أنحاء العالم بخدمات الجيل الخامس 5G.
وكان المسؤولون الأمريكيون يشعرون بالقلق البالغ من أن هذا الانتشار من شأنه أن يمنح الصين القدرة على التنصت على بقية العالم - تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة.
وتابعت المجلة: "ولذلك استخدمت واشنطن إمبراطوريتها المتشابكة لقطع الطريق على شركة هواوي التي كانت تتعامل خلسة مع إيران، وبالتالي تنتهك العقوبات الأميركية".
مستقبل الدولار
وعن التكهنات بشأن مستقبل الدولار، رأت المجلة أنه ورغم التعليقات التي لا نهاية لها عن الانهيار المحتمل للدولار، إلا أن هذه العملة لا تزال مهيمنة، لكنها حذرت من أن "هذا لا يعني أنه لا توجد حدود للمدى الذي يمكن للولايات المتحدة أن تصل إليه.
ويشعر فاريل ونيومان بالقلق من أن الصين، وهي قوة اقتصادية عظمى في حد ذاتها، قد تقرر "الدفاع عن نفسها من خلال الظلام" عبر قطع الروابط المالية والمعلوماتية الدولية مع العالم الأوسع، وهو ما تقوم به بالفعل، وهو ما ستكون له تكاليف اقتصادية كبيرة على الجميع؛ باعتبار الصين "ورشة عمل العالم" التي قد يكون من الصعب استبدالها تماما مثلما لا يمكن استبدال الدولار كعملة عالمية.
واعتبرت المجلة أن السيناريو الأسوأ حاليا هو أن تقوم الصين، التي تخشى تهميشها، بالرد بغزو تايوان، التي تلعب دوراً رئيسياً في صناعة أشباه الموصلات العالمية.
وخلصت المجلة إلى أنه "وحتى لو لم تفرط الولايات المتحدة في استخدام إمبراطوريتها السرية أو إثارة صراع ساخن، فلا يزال هناك سبب رئيسي للقلق بشأن قوة واشنطن الاقتصادية والبيانية الهائلة، فالولايات المتحدة لن تكون دائمًا على حق.
وقالت: "لقد اتخذت واشنطن الكثير من قرارات السياسة الخارجية غير الأخلاقية، ويمكنها استخدام سيطرتها على نقاط التفتيش العالمية لإلحاق الضرر بالأشخاص والشركات والدول التي لا ينبغي أن تتعرض للنيران"، معتبرة أن هذه الإمبراطورية تفتقر للمساءلة.
مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية