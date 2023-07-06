بعد إخفاقهم في أوروبا.. صانعو السيارات الكهربائية الصينية يتطلعون للشرق الأوسط

ذكر موقع "تيك كرانش" أن الأداء الضعيف لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين؛ دفعهم إلى توجيه أنظارهم نحو أسواق الشرق الأوسط.

وقال الموقع، إن "أوروبا لطالما كانت وجهة ذات أولوية لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية لتلبية تطلعاتهم للتوسع في الأسواق العالمية".

وأضاف أن "مصنعي السيارات الكهربائية لم يحققوا حتى الآن المستوى المطلوب على الرغم من خططهم الطموحة".

وأوضح أن مصنعي السيارات الكهربائية الغربية وفي مقدمتهم "تسلا" و"فولكس فاجن" و"بي ام دبليو" لا زالوا يسيطرون على الأسواق العالمية.

وبحسب الموقع، فإن مصنعي السيارات الكهربائية الصينية يشعرون بحاجة ملحة متزايدة لتوسيع أسواقهم عالميًّا في وقت يضعف فيه الطلب على السيارات الكهربائية وسط تباطؤ اقتصادي وتخفيض حاد للأسعار من قبل شركة تسلا أدى إلى زيادة المنافسة المحلية ما لم يترك أمامهم من خيار سوى الخروج من الصين.

ودفع الأداء الضعيف لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا إلى النظر صوب الشرق الأوسط التي انضمت بلدانها إلى باقي دول العالم إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ولاحظ مصنعو السيارات الكهربائية الصينية هذا التوجه، فيما لا يزال سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط ناشئًا.

وأشار موقع "تيك كرانش" إلى أن التفاعل المتزايد على المستوى الحكومي بين الصين ودول الشرق الأوسط وفر تطمينات للمصنعين بالاستثمار في المنطقة، كما أن الشرق الأوسط يعد نقطة انطلاق للتوسع في أسواق شمال إفريقيا التي تتشابه مع المنطقة في كثير من النواحي.

المصدر: موقع "تيك كرانش"