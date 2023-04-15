ردا على تخفيض تصنيفها من موديز.. إسرائيل: اقتصادنا قوي
قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم السبت إن الاقتصاد قوي وإن المخاوف التي أثارتها وكالة التصنيف الائتماني موديز "طبيعية لمن لا يعلم قوة المجتمع الإسرائيلي".
وخفضت موديز يوم أمس الجمعة نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى تدهور الحكم بسبب الأحداث الناجمة عن التعديل الحكومي المقترح للقضاء، وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1".
لن يكون هناك ضرر على الديمقراطية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي
بيان مشترك لبنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك: "لن يكون هناك ضرر على الديمقراطية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي".