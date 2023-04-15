ردا على تخفيض تصنيفها من موديز.. إسرائيل: اقتصادنا قوي

وخفضت موديز يوم أمس الجمعة نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى تدهور الحكم بسبب الأحداث الناجمة عن التعديل الحكومي المقترح للقضاء، وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1".