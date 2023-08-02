هل تنعش المنحة السعودية الجديدة الاقتصاد اليمني؟

قدمت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، منحة جديدة لليمن بهدف دعم اقتصاد البلاد الذي يشهد تدهوراً كبيراً، أثّر على مستويات عدة.

ومنذ الإعلان عن المنحة السعودية، التي تبلغ مليارا ومائتي مليون دولار أمريكي، تحسنت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين الملعسي: "المساعدة السعودية أتت في وقتها كون الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة دخل في مرحلة خطيرة جداً، وبالذات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حتى كاد يتجاوز 1500 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي".

ولفت الملعسي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى "مؤشرات على عدم قدرة الحكومة على دفع الأجور والمرتبات، ومخاطر وصعوبات تأمين حاجة السوق من المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين".

ورأى الملعسي أن "هذه الهبة ستساعد على تراجع نسبي لأسعار الصرف لمصلحة الريال اليمني، وبالتالي استقرار سوق الصرف، ما سيمكّن الحكومة من دفع الرواتب بانتظام، وتجنب الدخول في سياسة نقدية تضخمية"، مضيفاً: "كما ستساعد المنحة في دفع فاتورة الواردات من السلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، مما سيساعد على استقرار الأوضاع، وتجنب الدخول في مواجهات عسكرية، ولو مؤقتاً"، وفق تعبيره.