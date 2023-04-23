مجموعة السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

مجموعة السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

رويترز
رويترز

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسب ما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة اليوم الأحد.

وكان تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي؛ ما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.

ترفض روسيا تمديد الاتفاق إلى ما بعد الـ18 من مايو بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة

لكن روسيا، التي غزت جارتها في فبراير/ شباط 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد الـ18 من مايو/ أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان، إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية" الاتفاق، وقالوا: "نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود)".

تدين مجموعة الدول السبع محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار، وأداة للإكراه الجيوسياسي

وأضاف البيان: "ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار، وأداة للإكراه الجيوسياسي، ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحًا (في الحرب)".

وأفاد البيان بأن مجموعة السبع: "تقف على أهبة الاستعداد" لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية، وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.

مجموعة السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
روسيا تتهم أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب "بالمطالبة برشاوى"

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأسبوع الجاري.

اقتصاد

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