مجموعة السبع تدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسب ما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة اليوم الأحد.

وكان تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو/تموز الماضي؛ ما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.