من هي "حفيظة أركان" المرشحة لقيادة "المركزي التركي"؟

يأتي ذلك، بينما تداولت وسائل إعلام تركية وعالمية الأنباء عن نية أردوغان وشيمشك، الاستعانة بالرئيسة التنفيذية السابقة في مصرف "First Republic" الأمريكي، حفيظة أركان، التي تحظى بخبرة واسعة في المجال المصرفي و الهندسة المالية، لتكون على رأس البنك المركزي التركي.

وتترقب الأوساط الأقتصادية اجتماع "المركزي التركي" المقرر في 22 حزيران/يونيو الجاري، لترى ما إذا كانت سياسة الرئيس التركي بشأن "أسعار الفائدة" ستتغير في ولايته الجديدة، أم أنها ستبقى على حالها.

أركان.. خبيرة الهندسة المالية

أجرى شيمشك، مفاوضات لساعات مع حفيظة أركان، يوم الإثنين، لبحث تعينها بمنصب محافظ البنك المركزي التركي، بحيث ستكون في حال اختيارها "أول امرأة في تركيا تتولى هذا المنصب"، وخامس رئيس للبنك المركزي في تركيا خلال 4 أعوام، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأخبارية و"سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وتحمل أركان، التي تخطت الأربعين من عمرها، درجة الدكتوراه في "الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية" من جامعة "برنستون" في ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، وعملت في مصرف "First Republic"، حيث تدرجت بالبنك حتى وصلت إلى منصب "الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار" في المصرف عبر 8 أعوام أمضتها في أروقته، قبل انهياره خلال "أزمة البنوك الأمريكية".