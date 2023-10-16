هجوم حماس يدفع إسرائيل لإغلاق مواقع رئيسة للطاقة
أغلقت إسرائيل التي أصبحت مُصدرًا رئيسًا للغاز في السنوات القليلة الماضية عدة مواقع رئيسة للطاقة، منذ أن هاجم مسلحو حركة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر؛ ما فجَّر صراعًا أوسع في قطاع غزة.
وفيما يأتي المواقع التي تأثرت بالصراع حتى الآن:
حقل غاز تمار
علَقت إسرائيل بعد يومين من هجوم حماس الإنتاج في حقل غاز تمار الذي تديره شركة شيفرون وتقع منصته على بعد 25 كيلومترًا (15.5 ميل) قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل.
وأنتج حقل تمار 10.25 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وتم استخدام 85 في المئة من هذا الإنتاج في السوق المحلية وتصدير نسبة 15 في المئة المتبقية إلى مصر والأردن.
وتمتلك شيفرون حصة 25 في المئة في تمار، في حين تمتلك إسرامكو 28.75 في المئة وشركة مبادلة للطاقة 11 في المئة ويونيون إنرجي 11 في المئة وتمار بتروليوم 16.75 في المئة ودور غاز أربعة في المئة، وإيفرست 3.5 في المئة.
خط أنابيب غاز شرق المتوسط
قالت شركة شيفرون في العاشر من أكتوبر إنها أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) بين إسرائيل ومصر، وإنها ستورده من خلال خط بديل يمر بالأردن.
يمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.
ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترًا الرابط الرئيس بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون. ويضم كونسورتيوم ليفياثان الشركة المشغلة شيفرون وشركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية وريشيو إنرجيز.
ميناء عسقلان
قالت مصادر ملاحية وتجارية في التاسع من أكتوبر إن ميناء عسقلان ومرفأ النفط التابع له أغلقا. ويقع الميناء على بعد ما يزيد قليلًا على عشرة كيلومترات من قطاع غزة.