هجوم حماس يدفع إسرائيل لإغلاق مواقع رئيسة للطاقة

أغلقت إسرائيل التي أصبحت مُصدرًا رئيسًا للغاز في السنوات القليلة الماضية عدة مواقع رئيسة للطاقة، منذ أن هاجم مسلحو حركة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر؛ ما فجَّر صراعًا أوسع في قطاع غزة.

وفيما يأتي المواقع التي تأثرت بالصراع حتى الآن:

حقل غاز تمار

علَقت إسرائيل بعد يومين من هجوم حماس الإنتاج في حقل غاز تمار الذي تديره شركة شيفرون وتقع منصته على بعد 25 كيلومترًا (15.5 ميل) قبالة مدينة أسدود على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل.

وأنتج حقل تمار 10.25 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، وتم استخدام 85 في المئة من هذا الإنتاج في السوق المحلية وتصدير نسبة 15 في المئة المتبقية إلى مصر والأردن.