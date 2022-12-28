الدولار يصعد مقابل الين ويتراجع أمام الإسترليني

وتعرضت السندات، التي لم يتم تداولها منذ الجمعة، لضغوط بالتزامن مع عمليات بيع للسندات الحكومية العالمية في اليوم السابق، مما أدى إلى ارتفاع العوائد ودعم الإسترليني.

وارتفع الدولار 0.67% مقابل الين إلى 134.40 في التعاملات الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول عندما عدل بنك اليابان بشكل مفاجئ سياسة "التحكم في منحنى العائد" المتعلقة بالسندات الحكومية لأجل 10 سنوات.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.21 % مقابل الين الياباني إلى 133.785 ين.

كما صعد الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.63% مقابل الدولار إلى 1.211 دولار، متجها صوب أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ أسبوعين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة، 0.211 % إلى 103.980. وكان المؤشر قد وصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 103.44 قبل أسبوعين، عندما قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.