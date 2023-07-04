ارتفاع طفيف للذهب وسط ترقب لأسعار الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأمريكي، لكن ارتفاع الدولار حدَّ من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدًا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلًا.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتبلغ 1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0623 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.
وقد يكون حجم التداول متواضعًا بسبب العطلة الأمريكية.
ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في يوليو/ تموز بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاجو التجارية؛ مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50% قبل خفض متوقع في في مايو/ أيار 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ؛ ما كبح من صعود أسعار السبائك، لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1% إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1% إلى 1،254.44 دولار.