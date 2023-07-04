ارتفاع طفيف للذهب وسط ترقب لأسعار الفائدة

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتبلغ 1925.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0623 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وقد يكون حجم التداول متواضعًا بسبب العطلة الأمريكية.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في يوليو/ تموز بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاجو التجارية؛ مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50% قبل خفض متوقع في في مايو/ أيار 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدًا.