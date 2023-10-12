روسيا تقلل من أثر حرب غزة على أسعار النفط

قللت روسيا من أثر الحرب الدائرة في غزة على أسواق النفط، حيث قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، إن أسعار النفط الراهنة تأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط وتظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.

وأضاف خلال مؤتمر للطاقة في موسكو أن "أسعار اليوم التي تتطور في أسواق النفط العالمية هي تقييم موضوعي للمخاطر بما في ذلك تلك التي نشهدها في الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وتابع: "إذا ارتفعت الأسعار فإن هذا يعني أن المخاطر أعلى. لذلك ففي الوقت الراهن ربما لا تكون المخاطر قوية، وهكذا يقيمها السوق".