تقرير: دعوات في أمريكا إلى "الرأفة" بالغارقين في الديون

ذكرت صحيفة "The Hell" الأمريكية، أن قانون الحماية الائتمانية للمستهلك الذي صدر العام 1964 لحماية العمال الذين يواجهون تضييقًا على أجورهم من قبل الدائنين، أصبح بحاجة للإصلاح.

وقالت الصحيفة "عندما تم تمرير هذا القانون، كان إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية 80 مليار دولار، واليوم، هذا الرقم يزيد عن 4.8 تريليون دولار، ومع ديون بهذا الحجم، أصبح التخلف عن السداد على نطاق واسع الآن حقيقة من حقائق الحياة الاقتصادية الأمريكية".

وأكدت ضرورة "مراعاة وضع العمال، خاصة ذوي الأجور المنخفضة الذين يواجهون خطر الحجز على رواتبهم".

وتشير الاحصائيات إلى أن 15% من العمال الأمريكيين معرضون لحجز واحد على رواتبهم كل عشر سنوات، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضافت الصحيفة، أن "على الكونغرس إعادة النظر في القانون الحالي، بحيث تصبح نسبة الاقتطاع من الراتب لا تتجاوز 15% بدلًا من 25%، وكذلك إيقاف الاقتطاع كليًا في حال كان الدخل الأسبوعي للمدين لا يتجاوز الحد الأدنى الفيدرالي للأجور؛ "217.5" دولار أمريكي، علاوة على رفع سقف قيمة القرض المعفى من الحجز إلى 40 ضعف الحد الأدنى الفيدرالي للأجور".

كما أكدت على ضرورة عدم شمل أي دخل إضافي يحصل عليه المدين من خلال عمل ساعات إضافية عن الـ 30 ساعة عمل الأسبوعية المنصوص عليها بالقانون، لحساب نسبة الاقتطاع لصالح الدائن من دخل المدين.

وبخصوص المخاوف من نزول سقف البطاقات الائتمانية بمقدار 500 دولار في حال تخفيض الاقتطاع بموجب الحجز إلى 15%، قالت الصحيفة "هنا تظهر الإرادة الحقيقية في إنصاف العمال البسطاء، الذين أعلنوا إفلاسهم في الظل، ويظهر كذلك تغليب مصلحة الفرد على الربح الكبير للدائنين".

وأشارت إلى أن "هذا التغيير في قانون الحجز الفيدرالي لن يلغي دولارًا واحدًا من الدين، وبدلًا من ذلك، سيؤدي فقط إلى زيادة وقت السداد مع حفظ الحق للدائنين بالحصول على فائدة إضافية تتم مراجعتها سنويًا بما يتناسب مع الزيادة في التضخم أيضًا".

صحيفة "The Hell" الأمريكية