أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

أعلن المصرف المركزي البريطاني الخميس أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة خمسة الدولارات منها رسومًا تكرم ثقافة السكان الأصليين.

ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة خمسة الدولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيًّا صورة أي عاهل بريطاني.

لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.

وأستراليا عضو في الكومونولث ويرئس دولتها رسميًّا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من أيلول/سبتمبر.

لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل.