أمريكا و5 حلفاء ينددون "بالإكراه الاقتصادي"

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وخمسة من حلفائها في بيان مشترك، اليوم الجمعة، استغلال الممارسات التجارية التي ترقى إلى مستوى الإكراه الاقتصادي، ولم يذكر البيان دولا بعينها، إلا أنه من الواضح أنه يقصد الصين.

وأصدرت أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة، أكدت فيه أن "الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة، والسياسات والممارسات غير الموجهة نحو السوق" تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف و"تضر بالعلاقات بين الدول".

ويأتي البيان بعد أن اتفق قادة دول مجموعة السبع الشهر الماضي على مبادرة جديدة للتصدي للإكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ إجراءات لضمان فشل أي أطراف تحاول استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح ومعاقبتها.