النفط يرتفع 1% وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، ما قد يعطل الإمدادات بعد ورود تقارير عن أن الجيش الأمريكي قصف أهدافًا إيرانية في سوريا.

وبحلول الساعة 1254 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم، كانون الأول/ ديسمبر 93 سنتًا، أو 1.1%، إلى 88.86 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم، كانون الأول/ ديسمبر 91 سنتًا، أو 1.1%، إلى 84.12 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 2% للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة في المنطقة لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتِج النفط الخام الرئيس إيران، التي تدعم حماس.

وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارًا للبرميل، لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

وأشاروا في مذكرة إلى أن الأسعار قد تقفز بما يصل إلى 20% في حالة تحقق الاحتمال الأقل ترجيحًا وهو تعطل التجارة عبر مضيق هرمز الذي يمر منه 17% من إنتاج النفط العالمي.