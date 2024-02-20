بغير الدولار.. الكشف عن صفقة نفط جديدة بين روسيا وباكستان

وأضاف سيد، أنه لا يرى أي عوائق أمام استمرار إسلام آباد في شراء النفط من روسيا، متوقعا "بعض التطور" في مسألة شراء إسلام آباد للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد "الاجتماع الجيد" لوفد وزارة الطاقة الباكستانية مع زملائهم الروس.

من جانبه، صرح السفير الباكستاني لدى الاتحاد الروسي، محمد خالد جمالي، أن باكستان اشترت في عام 2023 ما قيمته 20 مليون دولار من النفط الخام من روسيا.

من جهة ثانية، اعتبر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني أن سبب فشل الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، وكذلك الحالة القاتمة التي تعيشها البلاد اليوم، هو جهل الولايات المتحدة وغطرستها.

وقال مشاهد حسين سيد "إن سياسة الولايات المتحدة تجاه بعض الدول الآسيوية تعتمد في بعض الأحيان على مزيج من الجهل والغطرسة، إنهم متعجرفون لأنهم دولة كبيرة تعتبر نفسها قوة عظمى - يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء. لكنهم لا يعرفون كل شيء. إنهم لا يعرفون كل شيء".

وأضاف السيناتور الباكستاني، "إنهم يجهلون أيضًا ثقافة وقيم البلدان الأخرى لأنهم يرفضون فهم الآخرين. ولهذا فشلوا في أفغانستان، ولهذا فشلوا في العراق".

التبادلات بين موسكو ودلهي تتضاعف

وفي سياق منفصل، زادت روسيا والهند حجم التبادل التجاري في عام 2023 بمقدار 1.8 مرة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 65 مليار دولار، ونتيجة لذلك، أصبحت موسكو رابع أكبر شريك تجاري لدلهي، وفقًا لهيئة الإحصاء الهندية.

ونهاية العام الماضي، زادت واردات الهند من المنتجات الروسية 1.8 مرة لتصل إلى 60.1 مليار دولار. وكانت روسيا المورد الرئيسي الثاني للسلع إلى الهند بعد الصين التي تبلغ قيمة إمداداتها مئة مليار دولار.

وزادت صادرات السلع الهندية 1.4 مرة لتصل إلى أربعة مليارات دولار. وارتفعت روسيا بسبعة مراكز خلال العام وأصبحت في المرتبة الثلاثين. وتشمل المراكز الخمسة الأولى الولايات المتحدة ، والإمارات العربية المتحدة، وهولندا، والصين، وبريطانيا.