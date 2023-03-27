توقعات بدخول أمريكا مرحلة ركود وتضخم كبير هذا العام

ستدخل الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام وستواجه تضخمًا مرتفعًا حتى العام 2024، على ما توقع غالبية من الخبراء الاقتصاديين في ردّهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE مرّتين سنويًا.

ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة أراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام.

وشارك 217 عضوًا من الرابطة في الاستطلاع الذي أُجري بين الثاني من آذار/مارس والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان.