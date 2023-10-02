ارتفاع إنتاج "أوبك" للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+ الأوسع في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وكشف المسح أن أوبك ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يوميًّا بزيادة 120 ألف برميل يوميًّا عن أغسطس/ آب. وارتفع الإنتاج في أغسطس/ آب للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط.