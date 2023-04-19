تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في مارس

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 بالمئة في مارس/ آذار من 10.4 بالمئة في فبراير/ شباط.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 بالمئة في مارس/ آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عامًا المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول والبالغ 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.

وعلى الرغم من انخفاضه في مارس/ آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.