"الحرب حوّلت أحلامنا لرماد".. مهندس ديكور في غزة يبيع الفلافل (صور)

وحال الريس، وهو مهندس ديكور بدأ العمل في المجال قبل نحو ثلاث سنوات، كحال الآلاف من سكان قطاع غزة الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، والنزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى.

مستويات بطالة غير مسبوقة

وبسبب الحرب ارتفعت معدلات البطالة في غزة لمستويات غير مسبوقة، إذ أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في القطاع بلغت 75%، مقارنة بـ46% قبل السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وحسب التقرير، فإنه "وفي ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، توقفت عجلة الاقتصاد في قطاع غزة لأجل غير معلوم، إذ أصبح الحديث عن سمات العمالة في قطاع غزة غير واقعي"، مبينًا أنه فُقِد ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.

ويروي الريس، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل قراره المتعلق بالتوجه لسوق العمل والبحث عن أي مصدر دخل يمكنه من توفير الاحتياجات اليومية لأسرته، قائلاً: "إن الظروف الصعبة التي أفرزتها الحرب على غزة دفعته لاتخاذ أصعب قرار في حياته".

وأوضح أن "القرار يتمثل في الانتقال من عالم هندسة الديكور إلى بائع على بسطة فلافل توفر له مبلغًا ماليًا محدودًا يمكنه من توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة"، مضيفًا: "بدلًا من العمل في مكتب على الرسومات الهندسية والديكورات، أعمل اليوم على إعداد الفلافل وبيعه للنازحين".