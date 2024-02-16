البنك الدولي يزيد مساعداته لأفغانستان

أعلن البنك الدولي، الخميس، زيادة في المساعدات المقدمة إلى الشعب الأفغاني، عبر دمج أموال من المؤسسة الدولية للتنمية التي عادة ما تُقرض البلدان الأشدّ فقرا، لضمان توفير مزيد من التمويل المنتظم.

ووافق مجلس إدارة البنك الدولي على القرار، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت المؤسسة، التي تتخذ واشنطن مقرا، أن هذه المساعدة الإضافية من شأنها أن تتيح دعم الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحة والزراعة والقطاعات التي "تستفيد منها النساء خصوصا".

ويُفترض أن تصل قيمة الأموال الإضافية إلى 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة، وفق ما قال متحدث رسمي، وستُضاف إلى مبلغ الـ1,5 مليار دولار الذي أنفِق منذ آب/أغسطس 2021، وهو تاريخ عودة طالبان إلى السلطة.

وواصل البنك تقديم مساعدات لأفغانستان منذ استيلاء الحركة على السلطة في كابول، لكنه لا يعمل سوى مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ومع القطاع الخاص.

ويتمثل هدفه في التعاون مع شركائه "لضمان مساعدة منسقة بهدف توفير الخدمات الأساسية للأفغان".

وستُقدّم هذه الدفعة الجديدة من المساعدات في إطار "النهج 3.0" الهادف إلى "ضمان تنفيذ المشاريع من قبل النساء ومن أجلهن"، حسب البنك الدولي.

ويُفترض أن يُتيح هذا "النهج" أيضا إعادة إطلاق مشروع "كاسا-100" الذي يهدف إلى إنشاء روابط كهربائية وتجارية بين أفغانستان وعدد من الدول المجاورة. ويهدف هذا المشروع البالغة قيمته 1,2 مليار دولار إلى توفير كهرباء نظيفة لباكستان من طاجيكستان وقيرغيزستان عبر أفغانستان.

ويعيش نصف سكان أفغانستان تحت خط الفقر، ويعاني 15 مليون شخص انعداما بالأمن الغذائي، وفقا لبيانات البنك الدولي.