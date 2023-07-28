تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب
هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.
وتراجع خام برنت 59 سنتا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بخمسة في المئة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.
كما ارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية؛ على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أمريكية جاءت أفضل من المتوقع.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4 بالمئة في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو عند 1.8 %.
وأثارت الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم، مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.