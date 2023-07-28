تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وتراجع خام برنت 59 سنتا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بخمسة في المئة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.