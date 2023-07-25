لبنان يعلن عن موعد التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقتصادية

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أن عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في "البلوك رقم 9" في المياه الاقتصادية اللبنانية، ستبدأ بعد منتصف شهر آب/أغسطس المُقبل.

وأكد خلال إطلاق عمل القاعدة اللوجيستية لـ"بلوك رقم 9" في مرفأ بيروت، المعنية بتقديم الخدمات لشركة "توتال إنرجيز"، أن عمليات التنقيب ستنتهي بعد 90 يومًا من البدء.

وأشار الوزير فياض خلال جولة في القاعدة اللوجيستية يرافقه وزير الأشغال والنقل علي حميد، ووفد من شركة "توتال إنرجيز"، إلى أنه خلال مدة عمليات التنقيب ستتكون صورة أولية لوجود كميات تجارية أم لا.

ومن المتوقع وصول منصة الحفر "transocean Barents" إلى المياه الإقليمية اللبنانية في الـ 14 من شهر آب/أغسطس المُقبل.