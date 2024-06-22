فرنسا.. تلويح اليسار بفرض ضرائب جديدة يثير غضب أصحاب الأعمال

تعهدت الأحزاب اليسارية الفرنسية بجمع 30 مليار يورو سنويًا من الضرائب التي ستفرضها على الشركات وأصحاب الثروات، إذا فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو ما أثار غضب تيار الوسط وأصحاب الأعمال، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتأتي الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي يحاول فيه اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوقع استطلاع أُجري لصالح مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور"، ونشر الجمعة، حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة.

وأعطى الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن 33% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28%، وحزب ماكرون 19%. وفي استطلاع آخر لمعهد إيفوب حصل اليمين المتطرف على 35% من نوايا التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21,5%.