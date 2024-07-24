ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الأربعاء، أن أسعار بعض السلع خاصة الفاكهة والخضروات في إسرائيل قفزت بنحو 25% بين الأعوام 2013 و2024.

ولفتت الصحيفة، إلى ارتفاع المؤشر العام للأسعار بنسبة 10%.

وأوضحت أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية تظهر أنه في عام 2020 بلغ معدل واردات السلع من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 17.1% فقط، وهو خامس أدنى معدل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 34 التي فُحصت في ذلك العام.

وبحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت نسبة الدعم غير المباشر في عام 2021، ما نسبته 90.7% من إجمالي الدعم للمزارعين في إسرائيل.

وهذا المعدل أكبر بكثير من معدل الدعم غير المباشر في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ 23.1% فقط.

وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض الدعم غير المباشر، بالتزامن مع منح الدعم المباشر للمزارعين.

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وأكدت الصحيفة، أنه "في العامين 2022 و2023، بدأ إجراء تخفيض الدعم غير المباشر، لكن خلال عام 2023 قررت وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى جانب وزارة المالية تجميد استمرار خطة خفض الدعم غير المباشر، وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق حول كيفية توزيع الدعم المباشر على المزارعين، ونتيجة لذلك، اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2023، لم يتم استخدام موازنات الدعم المباشر البالغة حوالي 518 مليون شيكل للدعم المباشر في قطاع المصانع لعامي 2023 و2024".

وفي السياق ذاته، يوصي مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، كلًا من وزارة الزراعة ووزارة المالية، بمواصلة تعزيز الخطوط العريضة للانتقال من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر للمزارعين، بما في ذلك في قطاعات الفاكهة والخضروات.