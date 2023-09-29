رئيس وزراء تايلاند الجديد يتعهد بتحويل بلاده لوجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي

أكد رئيس الوزراء التايلاندي الجديد سريتا تافيسين، اليوم الجمعة، التزامه بتحويل البلاد إلى وجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي، بطرق من بينها السعي لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية.

وقال تافيسين في خطاب ألقاه خلال منتدى، إن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية وإدارة المياه، وتحديث المطارات لتعزيز السياحة، والتوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للتنافس مع دول الجوار، وتسهيل مسألة توظيف المزيد من العمالة الأجنبية في الشركات المحلية.