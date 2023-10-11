اقترحت روسيا على المملكة العربية السعودية زيادة حجم إمدادات المنتجات البترولية إلى البلاد، صرّح بذلك نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"، خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وقال نوفاك، بحسب وكالة تاس: "روسيا مستعدة لزيادة إمدادات المنتجات البترولية إلى السعودية. هذا التفاعل له إمكانات كبيرة".

وأضاف أن روسيا تعوّل أيضا على التعاون بين الشركات الروسية وشركة أرامكو السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحول حجم التجارة بين البلدين، قال المسؤول الروسي: "استنادًا إلى نتائج سبعة أشهر، زاد حجم التجارة بين بلدينا بنسبة 20% تقريبًا.

ونحن نستهدف زيادة متعددة في الحجم إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030".

ووفقا لـ نوفاك، ترى روسيا إمكانات إضافية لتنويع التجارة بين موسكو والرياض.