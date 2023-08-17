أزمة الطاقة في لبنان.. الخيارات والبدائل
قال موقع "أويل برايس" المتخصص بأخبار الطاقة، إن لبنان يحاول إيجاد حلول وبدائل لمعالجة أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد منذ حوالي عامين، والتي عمقتها حالة الاضطراب الاقتصادي، التي اعتبرها من أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير نشره الأربعاء، أن إخفاق الحكومة اللبنانية وشركة الكهرباء الحكومية في تعويض نقص إمدادات الطاقة أدى إلى غرق البلاد في الظلام بسبب النقص الحاد في الوقود.
وأشار إلى أن اللبنانيين يعانون منذ فترة طويلة من انقطاع التيار الكهربائي اليومي، بسبب اعتماد البلاد الكبير على واردات الطاقة الأجنبية، حيث يسهم بـ 20% من فاتورة وارداته من الوقود لتلبية احتياجاته.
في أغسطس/ آب العام الماضي، قالت شركة كهرباء لبنان، إنها "تقاتل بضراوة" لإيجاد حل قبل إطفاء الأنوار في مطار بيروت والميناء والقصر الرئاسي، ولمواجهة النقص الحاد بمصادر الطاقة اعتمدت الشركة على زيت الغاز من الدرجة B؛ للحفاظ على الطاقة في أشهر الصيف، واضطرت إلى اختيار المباني التي ستحصل على الكهرباء.
ووفقًا للموقع، فإن إجراء شركة كهرباء لبنان كان ضروريًا في الوقت الذي توصلت فيه الحكومة اللبنانية إلى صفقة مع العراق للحصول على مزيد من الوقود.
الطريق طويل
وقال تقرير موقع "أويل برايس"، إنه "رغم التفاؤل حول مستقبل ملف الطاقة في لبنان بعد تجديد العراق اتفاقاته لتسليم ما يصل إلى مليوني طن من الخام إلى لبنان خلال العام المقبل، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا حتى تستقر الأوضاع".
ويتوقع كونسورتيوم الذي يقود الحفر في منطقة الامتياز "بلوك 9" شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" وشركة "قطر للطاقة" الحكومية، أن يبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان في سبتمبر.
وأمس الأربعاء، أعلن علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، عن بدء أنشطة تنقيب بعد وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز "ترانس أوشن بارنتس" إلى منطقة الامتياز "بلوك 9".
ويأتي بدء التنقيب قبالة سواحل لبنان في أعقاب إبرام اتفاقية مهمة بوساطة أمريكية العام الماضي، لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل للمرة الأولى.
زيادة الاستثمار
وتأمل الحكومة اللبنانية في حال نجاح عمليات الاستكشاف، أن يشجع ذلك على زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد، حيث من المتوقع أن يتم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات لاستكشاف ثماني كتل بحرية إضافية.
وقال التقرير، إن اعتماد اللبنانيين على المولدات ارتفع بشكل كبير ما دفعهم لإنفاق 44% من دخلهم الشهري على فواتير المولدات.
ودفع ارتفاع كلفة الاعتماد على المولدات المواطنين إلى التوجه نحو الاستثمار في الألواح الشمسية المجهزة على الأسطح، حيث ارتفعت السعة المركبة من الطاقة الشمسية في البلاد ثمانية أضعاف لتصل إلى إجمالي 870 ميغاوات.
وبحسب الموقع، فإن استمرار انتشار الاعتماد على الطاقة الشمسية على نطاق صغير يظهر إمكانية التحول بعيدًا عن الاعتماد على المولدات وعلى المدى الطويل.
وختم الموقع تقريره بالقول: إنه "يجب على الحكومة اللبنانية الاستمرار في إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان تمويل البنك الدولي للطاقة، وكذلك الحفاظ على علاقتها في مجال الطاقة مع العراق، وجذب اللاعبين الأجانب الآخرين إلى قطاع النفط والغاز البحري".
المصدر: موقع "أويل برايس" البريطاني