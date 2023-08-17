أزمة الطاقة في لبنان.. الخيارات والبدائل

قال موقع "أويل برايس" المتخصص بأخبار الطاقة، إن لبنان يحاول إيجاد حلول وبدائل لمعالجة أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد منذ حوالي عامين، والتي عمقتها حالة الاضطراب الاقتصادي، التي اعتبرها من أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير نشره الأربعاء، أن إخفاق الحكومة اللبنانية وشركة الكهرباء الحكومية في تعويض نقص إمدادات الطاقة أدى إلى غرق البلاد في الظلام بسبب النقص الحاد في الوقود.

وأشار إلى أن اللبنانيين يعانون منذ فترة طويلة من انقطاع التيار الكهربائي اليومي، بسبب اعتماد البلاد الكبير على واردات الطاقة الأجنبية، حيث يسهم بـ 20% من فاتورة وارداته من الوقود لتلبية احتياجاته.

في أغسطس/ آب العام الماضي، قالت شركة كهرباء لبنان، إنها "تقاتل بضراوة" لإيجاد حل قبل إطفاء الأنوار في مطار بيروت والميناء والقصر الرئاسي، ولمواجهة النقص الحاد بمصادر الطاقة اعتمدت الشركة على زيت الغاز من الدرجة B؛ للحفاظ على الطاقة في أشهر الصيف، واضطرت إلى اختيار المباني التي ستحصل على الكهرباء.

ووفقًا للموقع، فإن إجراء شركة كهرباء لبنان كان ضروريًا في الوقت الذي توصلت فيه الحكومة اللبنانية إلى صفقة مع العراق للحصول على مزيد من الوقود.