وزير الزراعة السوري: إنتاج القمح لهذا العام "جيد"

أعلن وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، السبت، أن إنتاج القمح هذا العام "جيد"، مشيرًا إلى أنه يتم التخطيط لزيادة الإنتاج في الموسم القادم.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن قطنا قوله، خلال اجتماع في وزارة الزراعة مع مديري الزراعة في المحافظات، إن الكميات المسوّقة بلغت حتى الآن نحو 750 ألف طن لمؤسستي الحبوب وإكثار البذار، إضافة إلى احتفاظ الفلاحين بكميات من البذار للموسم القادم، فيما تستمر عمليات تسليم الفلاحين للمحصول.

وأضاف قطنا أنه يتم التحضير لإعداد خطة الموسم القادم حسب الدورات الزراعية النمطية، مع التركيز على محصول القمح، باعتباره محصول أمن غذائي.

وكان وزير الزراعة السوري قال لرويترز في الـ5 من حزيران/ يونيو الماضي إن بلاده ستستورد في 2023 نصف كمية القمح التي استوردتها في 2022 وذلك بسبب زيادة متوقعة في المحصول المحلي.

وتراجع إنتاج القمح السوري منذ اندلاع الحرب في 2011، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي في بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات فيه وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف قطنا لرويترز أن سوريا تستطيع العودة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مع عودة كامل الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، لأن سوريا في فترة ما قبل الحرب قد وصلت إلى إنتاج ما يزيد على 4 ملايين ونصف المليون طن".

ويعتبر شمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" حيويًّا لإنتاج الحبوب في البلاد، إضافة إلى مناطق عدة لا تزال خارج سيطرة الدولة.