الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر مع ترقب خطاب باول

استقر الذهب اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما طغت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن، بينما يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات أخرى بحثا عن دلائل على رفع أسعار الفائدة.

وبحلول (الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش)، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.45 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 آذار/مارس عند 1910 دولارات للأوقية.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأوقية.

وقال مات سمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "البيانات الاقتصادية القوية (في الولايات المتحدة) رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو حزيران، الليلة الماضية".

وأشارت البيانات الصادرة، أمس الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 77 بالمئة رفع أسعار الفائدة في يوليو تموز، وخفضها اعتبارا من آذار/مارس 2024 فصاعدا، وتتوقع معظم البنوك الأمريكية الكبرى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.