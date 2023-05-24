"يونيكلو" اليابانية تعتزم التخارج من روسيا مما يمهد الطريق لبيع أعمالها

نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليومية، عن نائب وزير التجارة الروسي فيكتور يفتوكوف، قوله إن العلامة التجارية اليابانية "يونيكلو" قررت التخارج من روسيا بعد تعليق عملياتها العام الماضي، مما يمهد الطريق أمام بيع أعمالها.

وعلقت فاست ريتيلينج، المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو عمليات العلامة في روسيا في مارس آذار من عام 2022، لتنضم إلى العشرات من الشركات العالمية التي اتخذت موقفا من روسيا بعدما شنت هجوما على أوكرانيا.