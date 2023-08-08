عقب وقف تمويل "المصرف المركزي".. ما مصير الرواتب والدواء في لبنان؟

تواصل حكومة تصريف الأعمال في لبنان جهودها لإقرار موازنة العام 2023 و2024، فيما تأمل إنجاز الموازنة والبت فيها خلال جلسة البرلمان المقبلة، التي ستعقد في السادس عشر من الشهر الجاري.

ولم يتضح بعد المسار الذي ستسلكه الحكومة والسلطات المعنية فيما يخص رواتب موظفي القطاع العام وتأمين أدوية الأمراض المستعصية، التي كانت تتم عبر التمويل من المصرف المركزي، قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، لكن هذا الأمر يرفضه حاكم المصرف بالوكالة وسيم منصوري.

وأوضح وزير الإعلام زياد مكاري أن الحكومة "لم تتطرق إلى قضية الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان"، مشيرا إلى أن أحد المخارج "قد يكون دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية، غير أن ذلك لم يبت".

وطمأن الوزير اللبناني بشأن الرواتب، مؤكدا أنه "ليس هناك خطر على موضوع الرواتب، وأن الحل سيكون متاحا، ولم يسبق أن حصل خلل في هذا الموضوع".