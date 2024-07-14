ارتفع سعر بيتكوين- اليوم، لأكثر من 60 ألف دولار بعد تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لإصابة أثناء محاولة اغتيال، وفق موقع "فوربس".

وتجاوز سعر بيتكوين 60 ألف دولار، ارتفاعًا من أدنى مستوياته عند 53 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مع ارتفاع فرص ترامب في استعادة البيت الأبيض في نوفمبر/ تشرين الثاني على منصة للتنبؤ "Polymarket" القائمة على العملات المشفرة.

وسجل ترامب، الذي أصيب أثناء إطلاق نار في تجمع جماهيري في بنسلفانيا يوم السبت، ارتفاع فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 10 نقاط إلى 70% على منصة "Polymarket" التي تسمح للمستخدمين بالمراهنة بالعملة المشفرة على نتيجة أي شيء تقريبًا.

وتبلغ احتمالات فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات على المنصة حاليًّا 16%، وفقًا لتقرير نشرته "فوربس".

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وبرز ترامب كمرشح مفضل لمجتمع بيتكوين والعملات المشفرة، ووعد بحماية حق الناس في حيازة بيتكوين، وتم الإعلان عن اسمه كمتحدث رئيس في مؤتمر بيتكوين 2024 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال ترامب خلال حدث في واشنطن العاصمة الشهر الماضي: "سأتأكد من أن مستقبل بيتكوين سيتم صنعه في الولايات المتحدة، وليس دفعه إلى الخارج".

واتجه ترامب إلى بيتكوين والعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، بعد جني الملايين من سلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال لبطاقات التداول الرقمية القائمة على التشفير (NFTs)، وهو ما وضعه في خلاف صارخ مع موقف إدارة بايدن المناهض للعملات المشفرة.

وأعلن ترامب دعمه للعملات المشفرة في أواخر مايو/ أيار، وبدأ في قبول التبرعات للحملة بعملة بيتكوين والإيثريوم والسولانا والدوجكوين.