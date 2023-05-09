بعد جلسة تفاوضية.. إلغاء إضراب النقل في تونس

ألغت الجامعة العامة للنقل في تونس اليوم، الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 10 و11 الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعد جلسة تفاوضية جمعت ممثلين عن الجامعة مع وزير النقل ربيع المجيدي، بحسب بيان للوزارة تداولته وسائل إعلام محلية.

ولم يكشف البيان ما تم التوصل إليه خلال الجلسة التفاوضية، وكان كفيلا بإلغاء الإضراب.