بعد جلسة تفاوضية.. إلغاء إضراب النقل في تونس
ألغت الجامعة العامة للنقل في تونس اليوم، الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 10 و11 الشهر الجاري.
وجاء ذلك بعد جلسة تفاوضية جمعت ممثلين عن الجامعة مع وزير النقل ربيع المجيدي، بحسب بيان للوزارة تداولته وسائل إعلام محلية.
ولم يكشف البيان ما تم التوصل إليه خلال الجلسة التفاوضية، وكان كفيلا بإلغاء الإضراب.
وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، قالت في بيان سابق لها، إن تنفيذ الإضراب العام يأتي "احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريح سابق، إنّ "الهيئة الإدارية أقرّت الإضراب في قطاع النقل بجميع تفرعاته لمدة يومين"، مضيفاً أنّ "السلطة ليست لديها أية نية لإصلاح قطاع النقل بعدما كشفت الموازنة عن خفض الدعم بنسبة 26% بما في ذلك دعم النقل".
وأدرجت الحكومة شركات النقل الحكومية ضمن قائمة المؤسسات العامة المستهدفة بخطة الإصلاح، عبر إعادة هيكلتها أو فتح رأس مالها للمساهمات الخاصة.
وكانت جامعة النقل قد طالبت بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن مصير المؤسسات الحكومية، ومنها شركتا الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وفي بداية العام كانت قد توقفت حركة النقل في تونس الكبرى ومدن أخرى، بسبب إضراب مفاجئ نفذه أعوان شركة نقل تونس وسائقو التاكسي، ضد تأخر صرف أجورهم وتعطل تسوية ملفات مهنية وتنديدا بظروف العمل.
وأدى هذا الإضراب إلى تعطل وصول الآلاف من العمّال والطلاب إلى مواطن شغلهم ومقرّات الدراسة، بعدما توقفت حركة المترو والحافلات وقطارات العاصمة تونس، فيما أكدت نقابات النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنها لن توقف الإضراب قبل تنفيذ مطالبها.