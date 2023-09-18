صحيفة: 80% من محطات توليد الطاقة الحرارية في فنزويلا خارج الخدمة

ذكرت صحيفة "إل إمبولسو"، أن 80 % من محطات توليد الطاقة الحرارية في فنزويلا خارج الخدمة، وأن ثلث القدرة على توليد الطاقة الكهروحرارية فقط، قيد التشغيل في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المهندس الفنزويلي خوان كارلوس رودريغيز، عضو المرصد الفنزويلي للخدمات العامة قوله، إن قدرة فنزويلا على توليد طاقة كهروحرارية تبلغ 36 ألف ميجاوات، لكنها لا تولد سوى 12 ألفًا فقط.

وأشار إلى أن هذا معدل توليد طاقة غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان على وجه الخصوص في أوقات الذروة.