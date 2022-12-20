تونس ترفع أسعار مياه الشرب

وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار ما يُعادل 0.588 دولار، كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.

أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.

وتعاني تونس جفافًا شديدًا بسبب التغيرات المناخية، وقلة السدود، وبدأت، خلال السنوات القليلة الماضية، تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.