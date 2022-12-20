تونس ترفع أسعار مياه الشرب

تونس ترفع أسعار مياه الشرب

رويترز
رويترز

رفعت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا بحسب الجريدة الرسمية، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي في البلد الذي يعاني من ندرة موارده المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.

تعاني تونس جفافًا شديدًا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود، وتسعى إلى ضمان حزمة إنقاذ مالي ضروري لإنقاذ المالية العامة من الانهيار

وتونس تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم عن الطاقة والغذاء لضمان حزمة إنقاذ مالي ضرورية حجمها 1.9 مليار دولار تحتاجها البلاد لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

تونس ترفع أسعار مياه الشرب
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وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار ما يُعادل 0.588 دولار، كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.

أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.

وتعاني تونس جفافًا شديدًا بسبب التغيرات المناخية، وقلة السدود، وبدأت، خلال السنوات القليلة الماضية، تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.

تونس ترفع أسعار مياه الشرب
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